Prezes Grupy Banku Światowego Ajay Banga podczas dorocznych spotkań organizacji w Bangkoku w Tajlandii oświadczył, że w ciągu najbliższych 10–15 lat na światowy rynek pracy wejdzie około 1,2 mld młodych ludzi. Jednocześnie oczekuje się, że rynek stworzy jedynie około 400 mln miejsc pracy, co oznacza lukę wynoszącą około 800 mln miejsc pracy, informuje Asharq Al-Awsat.

Przeszkody w tworzeniu miejsc pracy

Banga nazwał tworzenie miejsc pracy na dużą skalę jednym z głównych zadań rozwoju gospodarczego. Jak zaznaczył, przeszkadzają w tym trwające konflikty, kurczące się możliwości budżetowe państw, rosnące obciążenie długiem oraz wysokie ceny surowców, w tym nośników energii i nawozów.

Zauważył, że aby rozwiązać ten problem, kraje muszą łączyć finansowanie publiczne, prywatne inwestycje, środki filantropijne i technologie, uwzględniając własne potrzeby. Banga podkreślił także znaczenie wsparcia mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw dla rozszerzania aktywności gospodarczej i tworzenia miejsc pracy.

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Strategia Banku Światowego

Strategia Grupy Banku Światowego dotycząca zatrudnienia, według Bangi, opiera się na rozwoju infrastruktury fizycznej i kapitału ludzkiego, zwiększaniu przewidywalności polityki regulacyjnej oraz usuwaniu barier dla prywatnych inwestycji. Wśród takich barier wymienił ryzyko walutowe i trudności w dostępie do finansowania.

W ubiegłym roku Grupa Banku Światowego przeznaczyła 40 mld dolarów na infrastrukturę i podstawowe usługi, a 30% jej finansowania sektora publicznego wspierało reformy polityczne i instytucjonalne. Według Bangi organizacja zmobilizowała także około 112 mld dolarów prywatnego kapitału, wobec około 35 mld dolarów w roku fiskalnym 2022.

Dodał, że praktyczne zastosowanie sztucznej inteligencji może zwiększyć produktywność rolników, nauczycieli, pracowników ochrony zdrowia i przedsiębiorców, jeśli będą oni mieli dostęp do energii elektrycznej, łączności, urządzeń i niezbędnych umiejętności.

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