В Турине, Италия, старшеклассники бросали камни и яйца в полицейских во время антиправительственной акции. Протесты учащихся прошли также в других городах страны: участники требовали увеличить финансирование школ и сократить расходы на вооружение, сообщает ANSA English.

Лозунги участников

Учащиеся в разных итальянских городах вышли на улицы после недавних захватов школьных зданий. Они скандировали лозунги в поддержку финансирования школ вместо войны, а также призывали к меньшему количеству оружия и большему количеству прав.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В марше в Турине приняли участие несколько сотен молодых людей. Они выкрикивали лозунги против правительства, премьер-министра Джорджии Мелони, министра образования Джузеппе Вальдитары и генерала, ставшего политиком, Роберто Ванначчи. Источник называет Ванначчи лидером новой ультраправой партии «Национальное будущее».

Акции в других городах

Демонстрации также прошли в Риме, Генуе, Венеции, Падуе и Тревизо. В Кальяри протест получил название «День без Мелони».

Читай нас в