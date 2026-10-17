Сенатор Флавиу Болсонару заявил, что в случае победы на президентских выборах в Бразилии сократит как минимум 10 из 39 федеральных министерств. Как сообщает The Rio Times, он сказал об этом 16 октября в интервью телеканалу TV Globo.

По словам Болсонару, он также стремится сбалансировать государственные финансы, не причиняя вреда людям, которые больше всего нуждаются в государственной помощи. Какие именно министерства могут быть сокращены и какой будет экономия средств, кандидат не уточнил.

Минимальная зарплата и пенсии

Болсонару пообещал сохранить политику повышения минимальной зарплаты темпами выше инфляции. Он также заявил, что не будет отвязывать пенсии от размера минимальной зарплаты.

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Кроме того, кандидат сказал, что не намерен изменять Конституцию для отмены минимальных уровней государственных расходов на здравоохранение и образование.

Позиция по поводу рабочей недели

Болсонару заявил, что не будет отменять отмену графика работы 6×1, при котором многие работники трудятся шесть дней и имеют один выходной. Бразильский Конгресс провозгласил соответствующую конституционную поправку 16 октября.

По данным издания, ранее сенатор выступал против этой поправки, но 14 октября дистанционно проголосовал за нее. Во втором туре президентских выборов 25 октября он должен соперничать с действующим президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

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