Россия готовит поставки дизельного топлива в США и предлагает к тому же удобрения

Россия готова поставлять в США не только дизельное топливо, но и удобрения в больших объемах. Об этом Владимир Путин заявил во время встречи со специальным посланником президента США Стивом Виткоффом. По словам российского президента, первые танкеры с дизельным топливом могут отправиться в Соединенные Штаты уже через несколько дней.

Владимир Путин заявил, что Россия готова продавать США большие объемы дизельного топлива и удобрений. По словам Путина, первые танкеры с российским дизельным топливом должны отправиться в Соединенные Штаты «через два-три дня». Каждый из них будет перевозить по 40 тысяч тонн топлива. Российский президент также заявил, что на фоне договоренностей с Вашингтоном мировые цены на дизельное топливо снизились на 5–6%.

Виткофф поблагодарил Путина за отмену ограничений на экспорт российского дизельного топлива. Он заявил, что это может помочь стабилизировать мировые рынки.

По словам спецпосланника, поставки из России могут быть выгодны американским фермерам и водителям грузовиков. Он также выразил надежду на развитие экономических связей между двумя странами. «Я считаю, что уже ведущиеся переговоры — это очень хорошее подтверждение возможностей, которые могут открыться для экономического и делового сотрудничества между нашими двумя странами», — сказал Виткофф.

Россия обещает увеличить экспорт дизельного топлива

Ранее вице-премьер-министр России Александр Новак сообщил, что первый танкер с российским дизельным топливом должен отправиться в США 22 октября. По его словам, стороны завершают подготовку контрактов.

Новак заявил, что Россия готова удовлетворять потребности американского рынка в пределах своих возможностей. «Мы будем удовлетворять потребности Соединенных Штатов Америки в пределах наших возможностей», — сказал он.

Вице-премьер также утверждает, что Россия сможет полностью восстановить объемы экспорта дизельного топлива до конца года. По его словам, после увеличения производства российские поставщики смогут вернуться к прежним объемам поставок и в другие страны.

Что известно о договоренностях Трампа с Путиным

О так называемом «дизельном соглашении» Дональд Трамп объявил 9 октября после телефонного разговора с Путиным. По его словам, Россия должна поставить на американский и мировой рынки более 300 тысяч тонн топлива в октябре. В ноябре объем должен вырасти до 500 тысяч тонн, а впоследствии — до одного миллиона тонн. Для реализации договоренностей Министерство финансов США разрешило проводить операции с российским дизельным топливом до 7 апреля 2027 года. Генеральная лицензия охватывает продажу, доставку, разгрузку и импорт топлива. Она также позволяет ввозить его непосредственно на территорию Соединенных Штатов.

Кроме того, 16 октября Трамп подписал указ, которым отказался применять часть ограничений, предусмотренных американским законом о санкциях против России. Среди возможных мер этого закона — пошлины на российские товары в размере 500%. Таким образом, Москва заявляет о готовности наращивать поставки дизельного топлива в США и предлагает американской стороне ещё и удобрения. В то же время заявления российских чиновников о будущих объемах экспорта и сроках поставок сами по себе еще не подтверждают, что все эти поставки уже состоялись. Об этом он сказал во время встречи со Стивом Виткоффом, спецпосланником президента США Дональда Трампа.

Специальный посланник президента США Стив Виткофф после встречи с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге заявил, что есть основа для достижения договоренности о прекращении огня в Украине. Американская сторона привезла документы с предложениями по урегулированию войны, однако их содержание пока не раскрыли. В ходе переговоров Путин также объявил об освобождении гражданина США Стивена Габбарда, которого российский суд заключил в тюрьму по обвинению в наемничестве.

США рассчитывают, что ослабление санкций в отношении российского дизельного топлива и другие шаги американской администрации подтолкнут Владимира Путина к компромиссу по поводу прекращения войны против Украины. В то же время пока неизвестно, повлияют ли эти решения на позицию Кремля.

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