W Turynie we Włoszech uczniowie szkół średnich rzucali kamieniami i jajkami w policjantów podczas antyrządowej demonstracji. Protesty uczniów odbyły się również w innych miastach kraju: uczestnicy domagali się zwiększenia finansowania szkół i ograniczenia wydatków na uzbrojenie, informuje ANSA English.

Hasła uczestników

Uczniowie w różnych włoskich miastach wyszli na ulice po niedawnych okupacjach budynków szkolnych. Skandowali hasła popierające finansowanie szkół zamiast wojny, a także wzywali do mniejszej liczby broni i większej liczby praw.

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W marszu w Turynie wzięło udział kilkuset młodych ludzi. Wykrzykiwali hasła przeciwko rządowi, premier Giorgii Meloni, ministrowi edukacji Giuseppe Valditarze oraz generałowi, który został politykiem, Roberto Vannacciemu. Źródło nazywa Vannacciego liderem nowej skrajnie prawicowej partii Narodowa Przyszłość.

Akcje w innych miastach

Demonstracje odbyły się również w Rzymie, Genui, Wenecji, Padwie i Treviso. W Cagliari protest nazwano „Dniem bez Meloni”.

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