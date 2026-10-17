Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил досрочные общенациональные выборы на 29 ноября 2026 года — на восемь месяцев раньше запланированного срока. Как сообщает The Hindu, это произошло после того, как парламент не поддержал экстренные меры правительства по преодолению жилищного кризиса.

Протесты из-за выселений

Толчком к массовым протестам стало выселение 87-летней женщины в Мадриде. Акции распространились по стране, а участники требовали политических шагов, которые остановили бы выселения и помогли решить жилищный кризис.

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На мадридской площади Пуэрта-дель-Соль протестующие разбили лагерь. На опубликованной изданием фотографии Reuters участники акции убирают дождевую воду с площади.

Демонстрация в Барселоне

О досрочных выборах объявили за несколько часов до демонстрации в Барселоне, столице Каталонии. Акция собрала тысячи людей и переросла в насилие. После этого правительство подготовило новое предложение из 21 пункта для преодоления жилищного кризиса, которое, по данным издания, может стать основой временного урегулирования ситуации.

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