Premier Hiszpanii Pedro Sánchez ogłosił przedterminowe wybory ogólnokrajowe na 29 listopada 2026 roku — osiem miesięcy przed planowanym terminem. Jak podaje The Hindu, stało się to po tym, jak parlament nie poparł nadzwyczajnych działań rządu w sprawie kryzysu mieszkaniowego.

Protesty przeciwko eksmisjom

Impulsem do masowych protestów stała się eksmisja 87-letniej kobiety w Madrycie. Demonstracje rozprzestrzeniły się po kraju, a uczestnicy domagali się działań politycznych, które zatrzymałyby eksmisje i pomogły rozwiązać kryzys mieszkaniowy.

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Na madryckim placu Puerta del Sol protestujący rozbili obóz. Na opublikowanym przez gazetę zdjęciu Reutersa uczestnicy protestu usuwają wodę deszczową z placu.

Demonstracja w Barcelonie

Przedterminowe wybory ogłoszono kilka godzin przed demonstracją w Barcelonie, stolicy Katalonii. Akcja zgromadziła tysiące osób i przerodziła się w przemoc. Następnie rząd przygotował nową 21-punktową propozycję przezwyciężenia kryzysu mieszkaniowego, która, według gazety, może stać się podstawą tymczasowego uregulowania sytuacji.

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