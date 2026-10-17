Прем’єр Санчес оголосив дострокові вибори в Іспанії — The Hindu

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив дострокові загальнонаціональні вибори на 29 листопада 2026 року — на вісім місяців раніше від запланованого терміну. Як повідомляє The Hindu, це сталося після того, як парламент не підтримав екстрені заходи уряду щодо житлової кризи.

Протести через виселення

Поштовхом до масових протестів стало виселення 87-річної жінки в Мадриді. Акції поширилися країною, а учасники вимагали політичних кроків, які б зупинили виселення та допомогли розв’язати житлову кризу.

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На мадридській площі Пуерта-дель-Соль протестувальники облаштували табір. На опублікованій виданням фотографії Reuters учасники акції прибирають дощову воду на площі.

Демонстрація в Барселоні

Про дострокові вибори оголосили за кілька годин до демонстрації в Барселоні, столиці Каталонії. Акція зібрала тисячі людей і переросла в насильство. Після цього уряд підготував нову пропозицію з 21 пункту для подолання житлової кризи, яка, за даними видання, може стати основою тимчасового врегулювання ситуації.

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