Віцепрезидент США Венс припустив незгоду з Трампом щодо війни з Іраном — Anadolu Agency

Віцепрезидент США Джей Ді Венс припустив, що мав розбіжності з президентом Дональдом Трампом щодо війни з Іраном. Про це він сказав в інтерв’ю, яке вийшло в ефір у п’ятницю, повідомляє Anadolu Agency.

Заява Венса

За словами Венса, незгода з Трампом з одного питання можлива, і він вважає, що мав таку незгоду. Віцепрезидент відповідав на запитання про свої відносини з політичним коментатором і колишнім союзником Трампа Такером Карлсоном.

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Позиція Такера Карлсона

Карлсон різко критикував війну з Іраном. Він стверджував, що вона відповідає інтересам Ізраїлю, а не США, а також суперечить обіцянці Трампа уникати дорогих іноземних військових втручань.

Венс сказав, що Карлсон був дуже розлючений через війну, а вони обговорювали цю тему приватно й публічно. Він також закликав не відкидати інші дії Трампа через розбіжності щодо війни, згадавши закриті кордони та припинення того, що він назвав дискримінацією білих людей під час вступу до університетів. Венс додав, що Трамп зробив багато доброго.

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