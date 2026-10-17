Wiceprezydent USA J.D. Vance zasugerował, że miał rozbieżności z prezydentem Donaldem Trumpem w sprawie wojny z Iranem. Powiedział o tym w wywiadzie wyemitowanym w piątek, informuje Anadolu Agency.

Oświadczenie Vance'a

Według Vance'a niezgoda z Trumpem w jednej kwestii jest możliwa i uważa on, że miał taką niezgodę. Wiceprezydent odpowiadał na pytanie o swoje relacje z komentatorem politycznym i byłym sojusznikiem Trumpa, Tuckerem Carlsonem.

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Stanowisko Tuckera Carlsona

Carlson ostro krytykował wojnę z Iranem. Twierdził, że leży ona w interesie Izraela, a nie USA, a także jest sprzeczna z obietnicą Trumpa, by unikać kosztownych zagranicznych interwencji wojskowych.

Vance powiedział, że Carlson był bardzo rozgniewany z powodu wojny oraz że omawiali ten temat prywatnie i publicznie. Wezwał też, by nie odrzucać innych działań Trumpa z powodu różnic w sprawie wojny, wspominając o zamkniętych granicach i zakończeniu tego, co nazwał dyskryminacją białych ludzi podczas rekrutacji na uniwersytety. Vance dodał, że Trump zrobił wiele dobrego.

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