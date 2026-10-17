Вице-президент США Джей Ди Вэнс допустил, что у него были разногласия с президентом Дональдом Трампом по поводу войны с Ираном. Об этом он сказал в интервью, вышедшем в эфир в пятницу, сообщает Anadolu Agency.

Заявление Вэнса

По словам Вэнса, разногласия с Трампом по одному вопросу возможны, и он считает, что у него были такие разногласия. Вице-президент отвечал на вопрос о своих отношениях с политическим комментатором и бывшим союзником Трампа Такером Карлсоном.

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Позиция Такера Карлсона

Карлсон резко критиковал войну с Ираном. Он утверждал, что она отвечает интересам Израиля, а не США, а также противоречит обещанию Трампа избегать дорогостоящих зарубежных военных вмешательств.

Вэнс сказал, что Карлсон был очень разгневан из-за войны, и что они обсуждали эту тему в частном и публичном порядке. Он также призвал не отвергать другие действия Трампа из-за разногласий по поводу войны, упомянув закрытые границы и прекращение того, что он назвал дискриминацией белых людей при поступлении в университеты. Вэнс добавил, что Трамп сделал много хорошего.

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