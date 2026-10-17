Президент Пезешкіан назвав умову переговорів з Іраном — The Hindu
Президент Ірану Масуд Пезешкіан 9 жовтня в Ашгабаті, Туркменістан, заявив, що мирні переговори з Тегераном можуть бути успішними лише без тиску та погроз. Про це повідомляє The Hindu у матеріалі, підготовленому агентством AFP.
Позиція президента Ірану
Заява пролунала на тлі застою дипломатичних зусиль, спрямованих на припинення бойових дій у Західній Азії. Пезешкіан висловив позицію, що тиск і погрози не дадуть змоги таким переговорам бути успішними.
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Семимісячний конфлікт
У повідомленні йдеться, що семимісячний конфлікт розпочався у лютому після ударів США та Ізраїлю по Ірану. Дипломатичні зусилля для його завершення перебувають у глухому куті від літа.
Матеріал опублікували 9 жовтня та оновили 17 жовтня.