Президент Пезешкіан назвав умову переговорів з Іраном — The Hindu

Президент Ірану Масуд Пезешкіан 9 жовтня в Ашгабаті, Туркменістан, заявив, що мирні переговори з Тегераном можуть бути успішними лише без тиску та погроз. Про це повідомляє The Hindu у матеріалі, підготовленому агентством AFP.

Позиція президента Ірану

Заява пролунала на тлі застою дипломатичних зусиль, спрямованих на припинення бойових дій у Західній Азії. Пезешкіан висловив позицію, що тиск і погрози не дадуть змоги таким переговорам бути успішними.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Семимісячний конфлікт

У повідомленні йдеться, що семимісячний конфлікт розпочався у лютому після ударів США та Ізраїлю по Ірану. Дипломатичні зусилля для його завершення перебувають у глухому куті від літа.

Матеріал опублікували 9 жовтня та оновили 17 жовтня.

Читай нас у