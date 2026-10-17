Prezydent Iranu Masud Pezeszkian oświadczył 9 października w Aszchabadzie w Turkmenistanie, że rozmowy pokojowe z Teheranem mogą zakończyć się sukcesem wyłącznie bez presji i gróźb. Poinformował o tym The Hindu w materiale przygotowanym przez agencję AFP.

Stanowisko prezydenta Iranu

Oświadczenie padło w obliczu impasu w działaniach dyplomatycznych mających na celu zakończenie działań zbrojnych w Azji Zachodniej. Pezeszkian wyraził pogląd, że presja i groźby nie pozwolą takim rozmowom zakończyć się sukcesem.

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Siedmiomiesięczny konflikt

W materiale wskazano, że siedmiomiesięczny konflikt rozpoczął się w lutym po uderzeniach USA i Izraela na Iran. Działania dyplomatyczne na rzecz jego zakończenia pozostają w impasie od lata.

Materiał opublikowano 9 października i zaktualizowano 17 października.

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