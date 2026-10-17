Президент Пезешкиан назвал условие переговоров с Ираном — The Hindu
Президент Ирана Масуд Пезешкиан 9 октября в Ашхабаде, Туркменистан, заявил, что мирные переговоры с Тегераном могут быть успешными только без давления и угроз. Об этом сообщает The Hindu в материале, подготовленном агентством AFP.
Позиция президента Ирана
Заявление прозвучало на фоне тупика в дипломатических усилиях, направленных на прекращение боевых действий в Западной Азии. Пезешкиан выразил позицию, что давление и угрозы не позволят таким переговорам быть успешными.
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Семимесячный конфликт
В сообщении говорится, что семимесячный конфликт начался в феврале после ударов США и Израиля по Ирану. Дипломатические усилия по его завершению находятся в тупике с лета.
Материал был опубликован 9 октября и обновлен 17 октября.