На Вавелі встановили мюонний детектор для сканування підземель — RMF24

У підземеллях Вавельського королівського замку в Польщі встановили детектор, який використовує космічні частинки — мюони — для дослідження внутрішньої структури пагорба. Прилад розмістили в Драконовій печері в межах проєкту VIEW. Він дає змогу шукати порожнини, коридори та тріщини без свердління чи іншого втручання в історичну пам’ятку, повідомляє RMF24.

Як працює мюонний детектор

Мюони є природними частинками, що виникають унаслідок взаємодії космічного випромінювання з атмосферою. Детектор фіксує кількість мюонів, які проходять крізь гірські породи з різних напрямків. Більша кількість зареєстрованих частинок може свідчити про наявність порожнього простору, зокрема коридору або тріщини.

Порівняння результатів вимірювань із моделлю пагорба дозволяє створити карту щільності його внутрішньої частини. Астрофізикиня й директорка компанії Muotech Ноемі Забари порівняла цей метод із комп’ютерною томографією, де джерелом випромінювання є природні мюони.

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Дослідження пам’ятки

Вавельський пагорб став першим історичним об’єктом у Польщі, який досліджують цим методом. За словами керівниці відділу археології Вавельського королівського замку Моніки Камінської, на пагорбі є печери та структури, точне розташування яких досі відоме не повністю. Результати мають допомогти визначити ділянки для можливих майбутніх археологічних розкопок і зменшити ризик пошкодження цінних конструкцій.

В установці детектора брали участь фізики Федеральної політехнічної школи Лозанни, яка співпрацює з CERN. Подібну технологію застосували 2017 року, коли над Великою галереєю піраміди Хеопса в Єгипті виявили раніше невідому порожнину. Нещодавно метод також використовували для дослідження пагорба Королівського замку в Будапешті.

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