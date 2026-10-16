半岛电视台：沙特阿拉伯亚洲杯筹备工作按计划进行

亚洲杯足球赛当地组委会表示，沙特阿拉伯的赛事筹备工作正按照已批准的时间表推进。这项有24支球队参加的赛事计划于1月7日至2月5日举行。半岛电视台报道。

亚洲杯筹备工作

组委会指出，场馆、基础设施和相关服务的建设工作正按计划进行。组委会还表示，将关注可能影响赛事举办的事态发展，以确保赛事具备适当条件。

此前，亚洲足球联合会主席萨尔曼·本·易卜拉欣·阿勒哈利法表示，如有必要，这项洲际锦标赛可能推迟至2028年。本周，沙特职业联赛有三场比赛被推迟，其中包括一场有利雅得胜利参加的比赛。在沙特民防部门报告称拦截了一枚射向利雅得的导弹后，利雅得胜利队周一的亚足联冠军联赛比赛延迟了一小时。

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其他赛事延期

与此同时，亚洲巡回赛无限期推迟了总奖金为500万美元的Saudi International高尔夫球赛。该赛事原定于11月18日至21日在Riyadh Golf Club举行。这项由沙特阿拉伯公共投资基金赞助的赛事是亚洲巡回赛的旗舰赛事。

亚洲巡回赛解释称，这一决定源于在符合其国际地位的水平上举办赛事所面临的组织和物流困难。澳大利亚也以运动员和工作人员安全为由，撤回了原计划于11月初在利雅得举行的城市自行车世界锦标赛代表队。

利雅得Six Kings Slam网球表演赛已从10月推迟至12月，国际足联则将吉达举行的FIFAe Finals 2026赛事无限期推迟。也门胡塞组织宣称对周六袭击利雅得国际机场负责，袭击造成14人死亡、超过300人受伤。

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