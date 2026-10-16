Местный организационный комитет Кубка Азии по футболу заявил, что подготовка к турниру в Саудовской Аравии продолжается в соответствии с утвержденным графиком. Соревнования с участием 24 команд запланированы на период с 7 января по 5 февраля. Об этом сообщает Al Jazeera.

Подготовка к Кубку Азии

В организационном комитете отметили, что работа над аренами, объектами инфраструктуры и сопутствующими услугами идет в соответствии с планом. Там также сообщили, что будут следить за развитием событий, которые могут касаться проведения турнира, чтобы обеспечить надлежащие условия для него.

Ранее президент Азиатской футбольной конфедерации Салман бин Ибрагим Аль Халифа заявлял, что при необходимости континентальный чемпионат могут перенести на 2028 год. На этой неделе в Саудовской профессиональной лиге отложили три матча, включая игру с участием «Аль-Насра». Матч «Аль-Насра» в Лиге чемпионов АФК в понедельник задержали на час после сообщения саудовской гражданской обороны о перехвате ракеты, запущенной в сторону Эр-Рияда.

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Перенос других соревнований

В то же время Asian Tour на неопределенный срок отложил гольф-турнир Saudi International с призовым фондом 5 млн долларов. Он должен был состояться 18–21 ноября в Riyadh Golf Club. Турнир, который спонсирует Фонд государственных инвестиций Саудовской Аравии, является флагманским событием Asian Tour.

В Asian Tour объяснили решение организационными и логистическими трудностями, связанными с проведением соревнования на уровне его международного статуса. Австралия также отозвала свою сборную с чемпионата мира по городскому велоспорту, запланированного в Эр-Рияде на начало ноября, сославшись на безопасность спортсменов и персонала.

Теннисный выставочный турнир Six Kings Slam в Эр-Рияде уже перенесли с октября на декабрь, а FIFA отложила соревнование FIFAe Finals 2026 в Джидде на неопределенный срок. Йеменская группировка хуситов заявила об ответственности за нападение на международный аэропорт Эр-Рияда в субботу, в результате которого погибли 14 человек и более 300 получили ранения.

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