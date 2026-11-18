Футболист «Орландо Сити» Антуан Гризманн стал лучшим новичком года в Major League Soccer. Роберт Левандовский, который в дебютном сезоне выступает за «Чикаго Файр», не вошел в тройку претендентов на эту награду, сообщает Interia Sport.

Тройка номинантов

Вместе с Гризманном в список кандидатов вошли Гильерме из «Хьюстон Динамо» и Андре Луис из «Спортинга Канзас-Сити». Французский нападающий переехал в США в тот же период, что и Левандовский, и провел 18 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 14 голов и семь результативных передач.

Левандовский сыграл 19 матчей регулярного сезона MLS за «Чикаго Файр», забил девять мячей и отдал четыре голевые передачи. В конце регулярного чемпионата он записал на свой счет три гола и ассист в двух последних встречах.

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Голосование и плей-офф

Победителя в категории новичка года определяли представители тренерских штабов клубов MLS, футболисты и журналисты. По данным издания, Гризманн получил поддержку во всех трех группах голосования.

«Чикаго Файр» завершил регулярный сезон на четвертом месте Восточной конференции и вышел в плей-офф. В первом раунде команда Левандовского сыграет против «Шарлотт» в ночь на 23 ноября, начало матча запланировано на 0:30 по польскому времени.

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