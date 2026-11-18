Piłkarz Orlando City Antoine Griezmann został najlepszym debiutantem roku w Major League Soccer. Robert Lewandowski, który w debiutanckim sezonie występuje w Chicago Fire, nie znalazł się wśród trzech kandydatów do tej nagrody, informuje Interia Sport.

Trójka nominowanych

Oprócz Griezmanna na liście kandydatów znaleźli się Guilherme z Houston Dynamo oraz Andre Luis ze Sporting Kansas City. Francuski napastnik przeniósł się do USA w tym samym okresie co Lewandowski i rozegrał 18 meczów w sezonie zasadniczym. Zdobył 14 bramek i zanotował siedem asyst.

Lewandowski rozegrał 19 meczów sezonu zasadniczego MLS w barwach Chicago Fire, zdobył dziewięć bramek i zaliczył cztery asysty. Pod koniec sezonu zasadniczego zapisał na swoim koncie trzy gole i asystę w dwóch ostatnich spotkaniach.

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Głosowanie i play-offy

Zwycięzcę w kategorii debiutanta roku wyłonili przedstawiciele sztabów szkoleniowych klubów MLS, piłkarze oraz dziennikarze. Według publikacji Griezmann uzyskał poparcie we wszystkich trzech grupach głosujących.

Chicago Fire zakończyło sezon zasadniczy na czwartym miejscu w Konferencji Wschodniej i awansowało do play-offów. W pierwszej rundzie zespół Lewandowskiego zagra z Charlotte w nocy z 22 na 23 listopada, a początek meczu zaplanowano na 0:30 czasu polskiego.

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