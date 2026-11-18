Minister spraw zagranicznych Francji Jean-Noël Barro oświadczył, że francuscy specjaliści przebywający na Ukrainie szkolą ukraińskich żołnierzy i zapewniają wsparcie techniczne z dala od linii frontu. Jak powiedział, Paryż nie jest stroną konfliktu, a działania ograniczonej liczby żołnierzy w ramach misji „Wola” mają charakter wyłącznie pomocniczy.

Jak powiedział dyplomata, strona francuska nie bierze udziału w działaniach wojennych i nie planuje tego robić, jednak nadal wspiera ukraińską armię i opór wobec rosyjskiej agresji. Barro zaznaczył, że misja ta w żadnym wypadku nie jest operacją wojskową: chodzi o niewielką grupę instruktorów i operatorów zajmujących się obsługą sprzętu, którzy działają w głębokim tylu.

Barro dodał, że dla narodu, który broni swojej niepodległości, demokracji i bezpieczeństwa całej Europy, wysłanie kilku takich specjalistów to najmniej, co Francja może zrobić.

Od początku pełnej inwazji Rosji w lutym 2022 roku Paryż szkolił już ukraińskich żołnierzy, ale do lata 2026 roku szkolenia odbywały się wyłącznie na terytorium Francji i Polski, aby uniknąć ryzyka bezpośredniego konfliktu między krajami UE a Moskwą.

Źródło: Reuters

Przypomnijmy, że Rosja grozi atakami na francuskich żołnierzy na Ukrainie.

Wcześniej Francja potwierdziła rozmieszczenie swoich żołnierzy na Ukrainie.

Podczas 62. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa prezydent Ukrainy wygłosił ważne oświadczenie dotyczące zaangażowania zagranicznych kontyngentów wojskowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Ukrainy.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że w ramach przyszłej współpracy w zakresie bezpieczeństwa zagraniczne oddziały wojskowe powinny znajdować się bezpośrednio w strefie działań wojennych.

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