法国外交部长让-诺埃尔·巴罗表示，在乌克兰的法国专家正在远离前线的地方培训乌克兰军人并提供技术支持。 据他称，巴黎并非交战方，而在“意志”行动框架内，数量有限的法国军人的活动纯属辅助性质。

这位外交官表示，法方并非军事行动的参与者，也无意参与其中，但将继续支持乌克兰军队并抵制俄罗斯的侵略。 巴罗指出，该任务绝非军事行动：这只是一支由少量教官和设备维护人员组成的小组，他们在后方深处开展工作。

巴罗补充道，对于一个正在捍卫自身独立、民主以及整个欧洲安全的民族而言，派遣几名此类专家是法国所能做的最起码的事情。

自2022年2月俄罗斯发动全面入侵以来，巴黎方面一直对乌克兰军人进行培训，但直到2026年夏季之前，培训活动仅在法国和波兰境内进行，以避免欧盟各国与莫斯科之间发生直接冲突的风险。

来源：路透社

需要指出的是，俄罗斯曾威胁要对驻乌克兰的法国军人发动袭击。

此前，法国已承认在乌克兰部署了本国军队。

在第62届慕尼黑安全会议期间，乌克兰总统就引入外国军事部队以保障乌克兰安全一事发表了重要声明。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基表示，在未来的安全合作框架内，外国军事部队应直接驻扎在作战区域内。

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