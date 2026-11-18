Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что французские специалисты в Украине обучают украинских военных и оказывают техническую поддержку вдали от линии фронта. По его словам, Париж не является стороной боевых действий, а деятельность ограниченного числа военных в рамках миссии «Воля» носит исключительно вспомогательный характер.

По словам дипломата, французская сторона не является соучастником военных действий и не планирует этого делать, однако продолжает поддерживать украинскую армию и сопротивление российской агрессии. Барро отметил, что миссия ни в коем случае не является военной операцией: речь идет о небольшой группе инструкторов и операторов по обслуживанию техники, которые работают в глубоком тылу.

Барро добавил, что для народа, защищающего свою независимость, демократию и безопасность всей Европы, направление нескольких таких специалистов — это самое малое, что может сделать Франция.

С начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Париж уже обучал украинских военнослужащих, но до лета 2026 года обучение проводилось исключительно на территории Франции и Польши, чтобы избежать рисков прямого конфликта между странами ЕС и Москвой.

Источник: Reuters

Напомним, РФ угрожает нанести удары по французским военным в Украине.

До этого Франция признала размещение своих военных в Украине.

В ходе 62-й Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины выступил с важным заявлением о привлечении иностранных военных контингентов для обеспечения безопасности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках будущего сотрудничества в сфере безопасности иностранные военные подразделения должны находиться непосредственно в зоне боевых действий.

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