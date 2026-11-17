Strategiczna kopalnia miedzi Nussir w pobliżu Hammerfestu na północy Norwegii ma przejść w ręce biznesmena Artema Wołyńca, który posiada obywatelstwo Rosji i Wielkiej Brytanii. Sprzedaż wywołała krytykę ze strony norweskich polityków i związków zawodowych, które domagają się od władz wyjaśnień dotyczących zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego.

Jak podaje RMF24, kopalnia znajduje się na największym złożu miedzi w północnej części kraju. Zasoby szacowane są na 60 mln ton rudy miedzi. Unia Europejska w ubiegłym roku uznała projekt za ważny dla bezpieczeństwa surowcowego Europy, a rozpoczęcie wydobycia zaplanowano na 2028 rok.

Kopalnia znajduje się w pobliżu terminalu gazowego

Nussir znajduje się około 30 km od terminalu gazowego na wyspie Melkøya, należącego do firmy Equinor. Skrapla się tam gaz ziemny i eksportuje go do Europy. Co roku przez terminal przechodzi 6,5 mld metrów sześciennych gazu — według portalu ilość ta wystarcza na potrzeby 6,5 mln gospodarstw domowych.

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Rząd wyjaśniał szczegóły transakcji parlamentowi

Artem Wołyniec wcześniej pracował dla rosyjskich oligarchów Olega Deripaski, Wiktora Wekselberga i Sulejmana Kerimowa, którzy są objęci zachodnimi sankcjami z powodu bliskości z rosyjskimi władzami. Kierował również En+ i Rusalem oraz zasiadał w organach zarządzających Norylskiego Niklu.

Norweskie związki zawodowe wezwały do nacjonalizacji kluczowych przedsiębiorstw i złóż, aby nie dopuścić do ich przejścia w ręce struktur powiązanych z nieprzyjaznymi państwami. Minister przemysłu Cecilie Myrseth we wtorek przedstawiła szczegóły sprzedaży na zamkniętym posiedzeniu parlamentu. Władze Norwegii oświadczyły, że transakcja została dokładnie sprawdzona z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego.

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