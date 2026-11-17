Стратегический медный рудник Nussir недалеко от Хаммерфеста на севере Норвегии должен перейти к бизнесмену Артему Волынцу, имеющему гражданство России и Великобритании. Продажа вызвала критику со стороны норвежских политиков и профсоюзов, которые требуют от властей объяснений относительно рисков для национальной безопасности.

Как сообщает RMF24, рудник расположен на крупнейшем месторождении меди в северной части страны. Запасы оцениваются в 60 млн тонн медной руды. Европейский союз в прошлом году признал проект важным для сырьевой безопасности Европы, а начало добычи запланировано на 2028 год.

Рудник расположен возле газового терминала

Nussir находится примерно в 30 км от газового терминала на острове Мелькёя, принадлежащего компании Equinor. Там сжижают и экспортируют в Европу природный газ. Ежегодно через терминал проходит 6,5 млрд кубометров газа — по данным издания, этого объема достаточно для нужд 6,5 млн домохозяйств.

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Правительство объясняло детали сделки парламенту

Артем Волынец ранее работал на российских олигархов Олега Дерипаску, Виктора Вексельберга и Сулеймана Керимова, которые находятся под западными санкциями из-за близости к российской власти. Он также возглавлял En+ и «Русал» и входил в руководящие органы «Норникеля».

Норвежские профсоюзы призвали к национализации ключевых предприятий и месторождений, чтобы не допустить их перехода к структурам, связанным с недружественными государствами. Министр промышленности Сесилие Мюрсет во вторник представила детали продажи на закрытом заседании парламента. Власти Норвегии заявили, что сделку тщательно проверили с точки зрения национальной безопасности.

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