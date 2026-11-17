位于挪威北部哈默菲斯特附近的战略性Nussir铜矿将转让给商人阿尔乔姆·沃利涅茨，他拥有俄罗斯和英国国籍。这笔交易引发了挪威政界人士和工会的批评，他们要求当局就国家安全风险作出解释。

据RMF24报道，该矿位于该国北部最大的铜矿床上。储量估计为6000万吨铜矿石。欧盟去年认定该项目对欧洲原材料安全具有重要意义，计划于2028年开始开采。

该矿位于天然气终端附近

Nussir距离位于梅尔克岛、属于Equinor公司的天然气终端约30公里。天然气在这里被液化并出口到欧洲。每年有65亿立方米天然气通过该终端——据该媒体称，这一数量足以满足650万户家庭的需求。

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政府向议会说明了交易细节

阿尔乔姆·沃利涅茨此前曾为俄罗斯寡头奥列格·德里帕斯卡、维克托·韦克塞尔贝格和苏莱曼·克里莫夫工作。这些人因与俄罗斯当局关系密切而受到西方制裁。他还曾领导En+和俄铝，并担任诺里尔斯克镍业管理机构成员。

挪威工会呼吁将关键企业和矿床国有化，以防止它们转入与不友好国家有关联的机构手中。工业部长塞西莉耶·米尔塞特周二在议会闭门会议上介绍了出售细节。挪威当局表示，已从国家安全角度对这笔交易进行了仔细审查。

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