Футболіст «Орландо Сіті» Антуан Грізманн став найкращим новачком року в Major League Soccer. Роберт Левандовський, який у дебютному сезоні виступає за «Чикаго Файр», не потрапив до трійки претендентів на цю нагороду, повідомляє Interia Sport.

Трійка номінантів

Разом із Грізманном до списку кандидатів увійшли Гільєрме з «Х'юстон Динамо» та Андре Луїс зі «Спортінга Канзас-Сіті». Французький нападник переїхав до США в той самий період, що й Левандовський, та провів 18 матчів у регулярному чемпіонаті. На його рахунку 14 голів і сім результативних передач.

Левандовський зіграв 19 матчів регулярного сезону MLS за «Чикаго Файр», забив дев'ять м'ячів і віддав чотири гольові передачі. Наприкінці регулярного чемпіонату він записав до активу три голи та асист у двох останніх зустрічах.

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Голосування та плей-оф

Переможця у категорії новачка року визначали представники тренерських штабів клубів MLS, футболісти та журналісти. За даними видання, Грізманн здобув підтримку в усіх трьох групах голосування.

«Чикаго Файр» завершив регулярний сезон на четвертому місці Східної конференції та вийшов до плей-оф. У першому раунді команда Левандовського зіграє проти «Шарлотт» у ніч на 23 листопада, початок матчу запланований на 0:30 за польським часом.

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