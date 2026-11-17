По словам Майи Санду, пролет беспилотников, связанных с российской войной против Украины, вызвал беспокойство среди жителей Кишинева. Она отметила, что люди понимают опасность таких инцидентов, ведь российская агрессия представляет угрозу не только для Украины.

Санду также обратила внимание на то, что у Молдовы пока нет достаточных оборонных возможностей для противодействия беспилотникам. По её словам, стране не хватает средств, которые позволили бы эффективно защищать воздушное пространство от подобных угроз. «Люди обеспокоены, потому что понимают, что Россия не заботится ни о нейтралитете, ни о суверенитете, ни о человеческой жизни», — заявила президент.

Она подчеркнула, что Молдова и впредь будет осуждать российскую агрессию против Украины и требовать введения санкций против России. Также страна продолжит поддерживать Украину. Отдельно Санду заявила о намерении укреплять собственную оборону. Для этого Молдова планирует инвестировать в оборонные возможности и сотрудничать с дружественными государствами, которые могут помочь стране получить необходимые средства защиты.

Таким образом, пролет российского беспилотника над Кишиневом вновь привлек внимание к проблеме безопасности воздушного пространства Молдовы. Президент признала, что в настоящее время страна не располагает достаточными ресурсами для противодействия таким угрозам, и подчеркнула необходимость укрепления обороны. Об этом президент написала на своей странице в Facebook.

Вечером 17 ноября в Молдове сообщили о падении беспилотника и звуках взрывов сразу в трёх районах — Кишинёве, Оргеевском и Флорештском. На места выехали взрывотехники, которые должны проверить сообщения и выяснить, что именно произошло. Ранее в этот день молдавские власти уже фиксировали нарушения воздушного пространства дронами и временно закрывали небо над страной.

Две российские крылатые ракеты «Бандероль» нарушили воздушное пространство Молдовы утром 11 ноября. Об этом сообщило Министерство обороны страны.

Утром 11 ноября две российские крылатые ракеты типа «Бандероль» вошли в воздушное пространство Молдовы на фоне массированных атак РФ по Украине. Об этом сообщило Министерство обороны Молдовы.