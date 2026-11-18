Вечером 17 ноября Молдова временно приостановила работу шести контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной. Причиной стало появление российских беспилотников в воздушном пространстве страны. В настоящее время все КПП вновь работают в обычном режиме.

Ограничения ввели из соображений безопасности после того, как российские беспилотники нарушили воздушное пространство страны. Работа была приостановлена на шести контрольно-пропускных пунктах: Окница, Атаки, Унгур, Бричаны, Гриманкауцы и Клокушна. Из-за этого граждане временно не могли пересекать границу через эти пункты.

Впоследствии молдавские службы сообщили о возобновлении работы всех шести КПП. В Таможенной службе уточнили, что теперь граждане могут пересекать границу через эти пункты в обычном режиме. «Граждане могут пересекать границу через эти таможенные посты в обычном режиме», — сообщили в ведомстве.

В то же время в Таможенной службе призвали путешественников перед поездкой проверять актуальную информацию о ситуации на границе в официальных источниках. Также граждан просят соблюдать указания сотрудников таможни и пограничников. В ведомствах добавили, что на пунктах пропуска приняты дополнительные меры для защиты людей и сотрудников. Молдавские власти продолжают следить за ситуацией и обещают сообщать о дальнейших изменениях.

Отдельно граждан предупредили об опасности обломков беспилотников и других подозрительных предметов. В случае обнаружения таких находок к ним нельзя приближаться или прикасаться. Об опасных предметах необходимо немедленно сообщить в экстренные службы по номеру 112. О временном закрытии пунктов пропуска сообщили Пограничная полиция и Таможенная служба Молдовы.

На пунктах пропуска между Молдовой и Румынией увеличился поток грузовиков, следующих в Евросоюз. Среди причин — рост транзита украинских товаров, сезонный экспорт зерна и изменение торговых маршрутов из-за войны.

Напомним, на границе Украины пока нет очередей, но пассажиропоток растет.

Ранее на Волыни образовались километровые очереди автобусов на границе с Польшей.

Напомним, на границе с Польшей вдвое выросли очереди для грузовых перевозок.

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