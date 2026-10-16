Lokalny komitet organizacyjny Pucharu Azji w piłce nożnej oświadczył, że przygotowania do turnieju w Arabii Saudyjskiej trwają zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Zawody z udziałem 24 drużyn zaplanowano na okres od 7 stycznia do 5 lutego. Informuje o tym Al Jazeera.

Przygotowania do Pucharu Azji

Komitet organizacyjny zaznaczył, że prace nad stadionami, obiektami infrastruktury i usługami towarzyszącymi przebiegają zgodnie z planem. Poinformowano także, że komitet będzie monitorował rozwój wydarzeń, które mogą dotyczyć organizacji turnieju, aby zapewnić odpowiednie warunki do jego przeprowadzenia.

Wcześniej prezydent Azjatyckiej Konfederacji Piłkarskiej Salman bin Ibrahim Al Khalifa oświadczył, że w razie potrzeby kontynentalne mistrzostwa mogą zostać przełożone na 2028 rok. W tym tygodniu w Saudyjskiej Profesjonalnej Lidze przełożono trzy mecze, w tym spotkanie z udziałem Al-Nassr. Mecz Al-Nassr w Lidze Mistrzów AFC w poniedziałek opóźniono o godzinę po informacji saudyjskiej obrony cywilnej o przechwyceniu rakiety wystrzelonej w kierunku Rijadu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Przełożenie innych zawodów

Tymczasem Asian Tour bezterminowo przełożył turniej golfowy Saudi International z pulą nagród wynoszącą 5 mln dolarów. Miał się on odbyć w dniach 18–21 listopada w Riyadh Golf Club. Turniej, sponsorowany przez Fundusz Inwestycji Publicznych Arabii Saudyjskiej, jest flagowym wydarzeniem Asian Tour.

Asian Tour wyjaśnił decyzję trudnościami organizacyjnymi i logistycznymi związanymi z przeprowadzeniem zawodów na poziomie odpowiadającym ich międzynarodowemu statusowi. Australia również wycofała swoją reprezentację z mistrzostw świata w kolarstwie miejskim, zaplanowanych w Rijadzie na początek listopada, powołując się na bezpieczeństwo sportowców i personelu.

Pokazowy turniej tenisowy Six Kings Slam w Rijadzie został już przeniesiony z października na grudzień, a FIFA bezterminowo odroczyła zawody FIFAe Finals 2026 w Dżuddzie. Jemeńska grupa Huti przyznała się do odpowiedzialności za atak na międzynarodowe lotnisko w Rijadzie w sobotę, w wyniku którego zginęło 14 osób, a ponad 300 zostało rannych.

Czytaj nas na