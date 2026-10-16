Кубок Азії в Саудівській Аравії готують за графіком — Al Jazeera

Місцевий організаційний комітет Кубка Азії з футболу заявив, що підготовка до турніру в Саудівській Аравії триває за затвердженим графіком. Змагання за участю 24 команд заплановані на період із 7 січня до 5 лютого. Про це повідомляє Al Jazeera.

Підготовка до Кубка Азії

В організаційному комітеті зазначили, що робота над аренами, об’єктами інфраструктури та супутніми послугами відбувається відповідно до плану. Там також повідомили, що стежитимуть за розвитком подій, які можуть стосуватися проведення турніру, аби забезпечити належні умови для нього.

Раніше президент Азійської футбольної конфедерації Салман бін Ібрагім Аль Халіфа заявляв, що за потреби континентальний чемпіонат можуть перенести на 2028 рік. Цього тижня в Саудівській професійній лізі відклали три матчі, зокрема гру за участю «Аль-Насра». Матч «Аль-Насра» в Лізі чемпіонів АФК у понеділок затримали на годину після повідомлення саудівської цивільної оборони про перехоплення ракети, випущеної в бік Ер-Ріяда.

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Перенесення інших змагань

Водночас Asian Tour безстроково відклав гольф-турнір Saudi International із призовим фондом 5 млн доларів. Він мав відбутися 18–21 листопада в Riyadh Golf Club. Турнір, який спонсорує Фонд державних інвестицій Саудівської Аравії, є флагманською подією Asian Tour.

В Asian Tour пояснили рішення організаційними та логістичними труднощами, пов’язаними з проведенням змагання на рівні його міжнародного статусу. Австралія також відкликала свою збірну з чемпіонату світу з міського велоспорту, запланованого в Ер-Ріяді на початку листопада, пославшись на безпеку спортсменів і персоналу.

Тенісний виставковий турнір Six Kings Slam в Ер-Ріяді вже перенесли з жовтня на грудень, а FIFA відклала змагання FIFAe Finals 2026 у Джидді на невизначений термін. Єменське угруповання хуситів заявило про відповідальність за напад на міжнародний аеропорт Ер-Ріяда в суботу, внаслідок якого загинули 14 людей і понад 300 дістали поранення.

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