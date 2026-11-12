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У Вашингтоні сталася стрілянина неподалік Білого дому

UA NEWS 12 Листопада 2026 16:50
У Вашингтоні сталася стрілянина неподалік Білого дому
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У столиці США неподалік Білого дому сталася стрілянина, внаслідок якої поранення отримали п’ятеро людей.

Підозрюваного наразі не затримали. Поліція закликала мешканців і перехожих оминати район 1500-го кварталу 15-ї вулиці. 

 Навколишні дороги перекрили через масштабну операцію правоохоронців.

Джерело: AP

У США чоловіку, якого підозрюють у спробі замаху на президента Дональда Трампа, висунули серйозні обвинувачення. У разі доведення вини йому загрожує довічне ув’язнення справа вже перейшла до судового розгляду.

Сполучені Штати ліквідували командира іранського підрозділу, якого вважають причетним до підготовки замаху на президента США Дональд Трамп.

У даркнеті з'явилося оголошення, де обговорюється замовлення на вбивство Дональда Трампа, з пропозицією за це виплатити 70 000 доларів.

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