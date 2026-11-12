В Вашингтоне произошла стрельба недалеко от Белого дома

В столице США недалеко от Белого дома произошла стрельба, в результате которой ранения получили пять человек.

Подозреваемый пока не задержан. Полиция призвала жителей и прохожих обходить район 1500-го квартала 15-й улицы.

Окружающие дороги перекрыты из-за масштабной операции правоохранительных органов.

Источник: AP

В США мужчине, подозреваемому в попытке покушения на президента Дональда Трампа, предъявили серьезные обвинения. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное заключение; дело уже передано в суд.

Соединенные Штаты ликвидировали командира иранского подразделения, которого считают причастным к подготовке покушения на президента США Дональда Трампа.

В даркнете появилось объявление, в котором обсуждается заказ на убийство Дональда Трампа с предложением выплатить за это 70 000 долларов.

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