W Waszyngtonie doszło do strzelaniny w pobliżu Białego Domu

W stolicy Stanów Zjednoczonych, w pobliżu Białego Domu, doszło do strzelaniny, w wyniku której rannych zostało pięć osób.

Podejrzanego na razie nie zatrzymano. Policja wezwała mieszkańców i przechodniów do omijania obszaru w okolicy 1500. kwartału 15. ulicy.

Okoliczne drogi zostały zamknięte z powodu zakrojonej na szeroką skalę akcji organów ścigania.

Źródło: AP

W Stanach Zjednoczonych mężczyźnie podejrzanemu o próbę zamachu na prezydenta Donalda Trumpa postawiono poważne zarzuty. W przypadku udowodnienia winy grozi mu dożywocie; sprawa trafiła już do sądu.

Stany Zjednoczone zlikwidowały dowódcę irańskiej jednostki, którego uznano za zamieszanego w przygotowania do zamachu na prezydenta USA Donalda Trumpa.

W darknecie pojawiło się ogłoszenie, w którym omawiano zlecenie zabójstwa Donalda Trumpa, z ofertą wynagrodzenia w wysokości 70 000 dolarów.

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