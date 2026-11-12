Макрон закликав Європу самостійно забезпечувати підтримку України без США

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Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що підтримка України з боку європейських країн має вирішальне значення, оскільки, за його словами, «підтримки з боку США більше немає».

Про це французький лідер сказав 12 листопада в Дубліні (Ірландія), де близько 50 світових лідерів зібралися на саміт Європейської політичної спільноти. Макрон наголосив, що саме Європа повинна визначати майбутнє власної безпеки.

“Сьогодні важливо те, що ми робимо для України, і те, щоб продовжувати надавати їй чітку підтримку“, – зазначив він.

Президент Франції підкреслив, що європейські країни повинні сформувати власні принципи та архітектуру безпеки, додавши, що “без європейців підтримки України не буде”.

Макрон звернув увагу на “Коаліцію охочих”. За його словами, лідери, які зібралися в Ірландії, забезпечують “80% або 90%” її внеску та загалом усієї підтримки, що надається Україні.

“Підтримки з боку США більше немає. Звісно, ​​певні посередницькі зусилля існують – і це добре, – але зрештою саме ми, європейці, визначатимемо й вирішуватимемо, якою буде наша безпека в майбутньому. У мене немає щодо цього жодних сумнівів”, – заявив французький лідер.

Джерело: Irish Examiner.

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