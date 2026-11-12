Macron wezwał Europę do samodzielnego zapewnienia wsparcia dla Ukrainy bez udziału Stanów Zjednoczonych

Prezydent Francji Emmanuel Macron stwierdził, że wsparcie Ukrainy ze strony krajów europejskich ma decydujące znaczenie, ponieważ, jak powiedział, „nie ma już wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych”.

Francuski przywódca wypowiedział się na ten temat 12 listopada w Dublinie (Irlandia), gdzie około 50 światowych przywódców zebrało się na szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Macron podkreślił, że to właśnie Europa powinna decydować o przyszłości własnego bezpieczeństwa.

„Dzisiaj ważne jest to, co robimy dla Ukrainy, oraz to, by nadal udzielać jej wyraźnego wsparcia” – zaznaczył.

Prezydent Francji podkreślił, że kraje europejskie muszą stworzyć własne zasady i architekturę bezpieczeństwa, dodając, że „bez Europejczyków nie będzie wsparcia dla Ukrainy”.

Macron zwrócił uwagę na „Koalicję chętnych”. Według niego przywódcy zgromadzeni w Irlandii zapewniają „80% lub 90%” jej wkładu oraz ogólnie całego wsparcia udzielanego Ukrainie.

„Nie ma już wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych. Oczywiście podejmowane są pewne wysiłki mediacyjne – i to dobrze – ale ostatecznie to właśnie my, Europejczycy, będziemy określać i decydować, jak będzie wyglądało nasze bezpieczeństwo w przyszłości. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości” – oświadczył francuski przywódca.

Źródło: Irish Examiner.

Zelenski wyjaśnił Europie, dlaczego warto wspierać Ukrainę.

Ukraina otrzymała od UE kolejne ponad 4 mld euro pomocy – Korecki.

Przypomnijmy, że Ukraina otrzymała od UE 1,24 mld euro na drony i rakiety.

Czytaj nas na