巴西里约热内卢州选举法院10月15日一致批准请求，要求调动联邦军队保障定于10月25日举行的总统选举第二轮投票。The Rio Times对此报道。

里约热内卢地区选举法院将向位于巴西利亚的巴西高等选举法院提交请求。该机构必须批准动用军队，随后国防部将收到派遣军队的正式请求。

提出请求的原因

法院院长克劳迪乌·德梅卢·塔瓦雷斯表示，公共安全形势没有改变。法院评估认为，武装犯罪团伙和准军事组织控制着里约热内卢都市圈的大量地区及投票站，这对选民自由表达意愿构成严重威胁。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦和参议员弗拉维奥·博索纳罗将在总统选举第二轮中角逐。在里约热内卢州，州长选举已在第一轮结束，因此当地选民将只选举总统。

可能部署军队的地点

据巴西通讯社（Agência Brasil）报道，陆军、海军和空军人员可协助运送电子投票机，并在15个城市的主要道路上巡逻。名单中包括里约热内卢、尼泰罗伊、杜克迪卡希亚斯、新伊瓜苏、圣贡萨洛和贝尔福德罗舒等地。

在第一轮投票前，高等选举法院已批准在该州使用联邦力量。国防部表示，当时为保障巴西全国选举的安全和后勤，在12个州的482个市镇部署了26,500名军人。

关注我们在