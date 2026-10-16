波兰华沙警方称，在宪法法庭大楼附近拘留了一名男子。执法人员称，他们注意到一名男子在集会附近行为可疑。当警察试图核实其身份时，他开始向马沙乌科夫斯卡街的一栋建筑逃跑。

警方说法

据Interia报道，警方称，该男子在建筑内行为具有攻击性，并袭击了一名女警察。执法部门表示，这名警察头部受伤，已被送往医院。该男子被制服并拘留，警方称，在检查时在其夹克内发现了一把刀。

华沙警方强调，按其说法，这一攻击行为是针对执法人员的。警方呼吁，在事件情况得到完全查明前，不要将被拘留者描述为受害者。

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卡钦斯基的声明及当局反应

法律与公正党主席雅罗斯瓦夫·卡钦斯基称，亚当·博罗夫斯基的办公室遭到暴力袭击，并称博罗夫斯基为公民权利社会专员。他声称，办公室的玻璃被砸碎，工作人员遭到殴打，并呼吁支持者于10月17日14:00前往宪法法庭附近参加示威。

Telewizja Republika电视台在直播事件时展示了一条包含侮辱警方措辞的字幕。特勤部门协调部长发言人雅采克·多布任斯基和内政部长马尔钦·凯尔温斯基对此提出批评。后者表示，攻击波兰制服的人将承担后果。

事件发生在围绕宪法法庭的争议背景下。在马切伊·别雷克未有总统卡罗尔·纳夫罗茨基参与的情况下宣誓就任法庭法官后，争议加剧。法庭主席博格丹·希文奇科夫斯基未允许别雷克审理案件。

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