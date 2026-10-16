В Варшаве, Польша, полиция заявила о задержании мужчины возле здания Конституционного трибунала. По версии правоохранителей, они обратили внимание на мужчину, который подозрительно вел себя неподалеку от собрания. Когда полицейские попытались установить его личность, он начал убегать к одному из зданий на улице Маршалковской.

Версия полиции

Как сообщает Interia, в полиции заявили, что мужчина в здании вел себя агрессивно и напал на сотрудницу полиции. По данным правоохранителей, она получила травму головы и была доставлена в больницу. Мужчину обезвредили и задержали, а при проверке, по утверждению полиции, под его курткой обнаружили нож.

Варшавская полиция подчеркнула, что, по ее версии, агрессия была направлена против правоохранителей. Там призвали не представлять задержанного как пострадавшего до полного выяснения обстоятельств инцидента.

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Заявление Качиньского и реакция властей

Глава партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил о силовом нападении на офис Адама Боровского, которого назвал общественным уполномоченным по правам граждан. Он утверждал, что в офисе выбили стекла, а сотрудников избили, и призвал сторонников прийти на манифестацию у Конституционного трибунала 17 октября в 14:00.

Телеканал Telewizja Republika во время трансляции событий показал надпись с оскорбительной формулировкой в отношении полиции. Это раскритиковали пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжиньский и глава МВД Марцин Кервиньский. Последний заявил, что те, кто атакует польский мундир, понесут последствия.

События происходят на фоне спора вокруг Конституционного трибунала. Он обострился после того, как Мацей Берек принес присягу судьи трибунала без участия президента Кароля Навроцкого. Глава трибунала Богдан Свенчковский не допустил Берека к рассмотрению дел.

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