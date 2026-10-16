Sąd wyborczy stanu Rio de Janeiro w Brazylii 15 października jednogłośnie zatwierdził wniosek o zaangażowanie wojsk federalnych do ochrony drugiej tury wyborów prezydenckich, wyznaczonej na 25 października. Informuje o tym The Rio Times.

Regionalny Sąd Wyborczy Rio de Janeiro skieruje wniosek do Najwyższego Sądu Wyborczego Brazylii w Brasílii. To właśnie ten organ musi zatwierdzić zaangażowanie wojska, po czym Ministerstwo Obrony otrzyma oficjalny wniosek o jego skierowanie.

Powody złożenia wniosku

Przewodniczący sądu Cláudio de Mello Tavares oświadczył, że sytuacja w zakresie bezpieczeństwa publicznego nie uległa zmianie. Według oceny sądu uzbrojone grupy przestępcze i formacje paramilitarne kontrolują znaczne obszary oraz lokale wyborcze w aglomeracji Rio de Janeiro, co stanowi poważne zagrożenie dla swobodnego wyrażania woli przez wyborców.

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W drugiej turze wyborów prezydenckich zmierzą się Luiz Inácio Lula da Silva i senator Flávio Bolsonaro. W stanie Rio de Janeiro wybory gubernatora zakończyły się w pierwszej turze, dlatego wyborcy będą tam wybierać wyłącznie prezydenta.

Gdzie mogą zostać zaangażowani wojskowi

Według Agência Brasil żołnierze wojsk lądowych, marynarki wojennej i sił powietrznych mogą pomagać w dostarczaniu elektronicznych maszyn do głosowania oraz patrolować główne drogi w 15 miastach. Na liście znajdują się między innymi Rio de Janeiro, Niterói, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São Gonçalo i Belford Roxo.

Przed pierwszą turą Najwyższy Sąd Wyborczy zatwierdził już użycie sił federalnych w stanie. Ministerstwo Obrony poinformowało, że dla bezpieczeństwa i logistyki wyborów w całej Brazylii zaangażowano wówczas 26 500 wojskowych w 482 gminach w 12 stanach.

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