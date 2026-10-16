Избирательный суд штата Рио-де-Жанейро в Бразилии 15 октября единогласно одобрил обращение о привлечении федеральных военных для охраны второго тура президентских выборов, назначенного на 25 октября. Об этом сообщает The Rio Times.

Региональный избирательный суд Рио-де-Жанейро направит запрос в Высший избирательный суд Бразилии в Бразилиа. Именно этот орган должен одобрить привлечение военных, после чего в Министерство обороны поступит официальное обращение об их направлении.

Причины обращения

Председатель суда Клаудиу де Меллу Таварес заявил, что ситуация с общественной безопасностью не изменилась. По оценке суда, вооруженные преступные группировки и военизированные формирования контролируют значительные территории и избирательные участки в агломерации Рио-де-Жанейро, что представляет серьезную угрозу свободному волеизъявлению.

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Во втором туре президентских выборов будут соревноваться Луис Инасиу Лула да Силва и сенатор Флавиу Болсонару. В штате Рио-де-Жанейро выборы губернатора завершились в первом туре, поэтому избиратели там будут выбирать только президента.

Где могут привлечь военных

По данным Agência Brasil, военнослужащие армии, флота и военно-воздушных сил могут помогать с доставкой электронных машин для голосования и патрулировать основные дороги в 15 городах. В перечень, в частности, входят Рио-де-Жанейро, Нитерой, Дуки-ди-Кашиас, Нова-Игуасу, Сан-Гонсалу и Белфорд-Рошу.

Перед первым туром Высший избирательный суд уже одобрял использование федеральных сил в штате. Министерство обороны сообщало, что для безопасности и логистики выборов по всей Бразилии тогда привлекли 26 500 военнослужащих в 482 муниципалитетах 12 штатов.

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