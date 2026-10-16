Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер на полях саммита Европейского союза в Брюсселе призвал усилить защиту фармацевтического и нефтехимического секторов страны от давления со стороны США и Китая. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Реструктуризация GSK

Де Вевер связал запланированную реструктуризацию фармацевтического гиганта GSK, которая может привести к потере более 1200 рабочих мест в Бельгии, с необходимостью компании увеличивать инвестиции в США. По его словам, трудности для таких компаний, как GlaxoSmithKline, возникают из-за требований президента США инвестировать в американскую экономику и отказа импортировать вакцины.

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Защита внутреннего рынка ЕС

Бельгийский премьер подчеркнул, что нефтехимическая промышленность страны нуждается в защите, поскольку сталкивается с серьезными вызовами и особенно уязвима. Он также назвал практики Китая в сфере клинических испытаний недобросовестной конкуренцией, которая, по его утверждению, поддерживается значительными государственными субсидиями.

По мнению Де Вевера, ЕС должен одновременно укреплять внутренний рынок и разрабатывать механизмы защиты европейских отраслей от недобросовестной внешней конкуренции. Он предостерег от чрезмерного протекционизма и отметил, что полноценно защитить рынок возможно только при условии его единства.

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