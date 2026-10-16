Президент Нигерии Бола Тинубу выдвинул четырех кандидатов на должности национальных комиссаров Независимой национальной избирательной комиссии и двух кандидатов на должности резидентских избирательных комиссаров. Все кандидатуры должен рассмотреть Сенат Нигерии.

Кандидаты на должности комиссаров

Как сообщает Premium Times Nigeria, Тинубу также повторно выдвинул Балу Билу, национального комиссара, представляющего Северо-Восток.

Мустафу Алиу предложили назначить представителем Северо-Запада вместо Абдуллахи Зуру. Башир Мухаммед Умар должен заменить Мухаммеда Адаму в качестве представителя Северного Центра.

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Олуватойин Бабалола, которая сейчас является резидентским избирательным комиссаром в штате Осун, рекомендована на должность национального комиссара от Юго-Запада. Она должна заменить Корнелиуса Аджайи, срок полномочий которого истекает 24 октября.

Кандидаты от штатов

Бывший постоянный секретарь Сэмюел Акинлейе выдвинут на должность резидентского избирательного комиссара от штата Экити. Вторым кандидатом стал Захрадден Сануси из Джигавы, который должен заменить Саиду Бабуру.

Тинубу призвал Сенат ускорить утверждение кандидатов, сославшись на всеобщие выборы, запланированные на январь.

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