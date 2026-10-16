В США предлагают внести в список ограничений 58 китайских университетов и 62 лаборатории

Председатель специального комитета Палаты представителей США по Китаю Джон Муленар обратился к Пентагону с просьбой добавить 58 китайских университетов и 62 технологические лаборатории в перечень по разделу 1286. Как сообщает South China Morning Post, в письме министру обороны США Питу Хегсету он указал на связи этих учреждений с оборонной исследовательской и промышленной базой КНР.

Письмо датировано 1 октября, а комитет опубликовал его на этой неделе. В пресс-релизе от 14 октября комитет заявил, что выявил китайские исследовательские учреждения, имеющие документально зафиксированные связи, официальные соглашения, отношения надзора или другие существенные контакты с оборонным сектором Китая.

Какие учреждения предлагают включить

Среди названных учреждений есть Университет Цинхуа в Пекине. Значительная часть организаций, упомянутых в письме, работает в сферах искусственного интеллекта, производства полупроводников и квантовых вычислений.

Муленар также призвал добавить в перечень 14 институтов Китайской академии наук, которые комитет назвал ключевыми оборонными партнерами Коммунистической партии Китая. Отдельно он просит включить 22 зарубежные программы привлечения талантов, Китайский стипендиальный совет и связанных с ним ученых.

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В письме утверждается, что Китайский стипендиальный совет обязывает стипендиатов раз в три месяца отчитываться перед посольствами или консульствами КНР об академическом прогрессе, а также участвовать в обязательных политических и идеологических занятиях за рубежом.

Реакция Пекина

Представитель посольства Китая Лю Пэнъюй заявил, что Пекин последовательно выступает против чрезмерного расширения понятия национальной безопасности и политизации научных, образовательных и академических обменов. По его словам, ограничения обычных исследовательских контактов в конечном итоге нанесут ущерб интересам всех сторон, в том числе американских ученых и учреждений.

Перечень по разделу 1286 был создан в соответствии с Законом США о полномочиях в сфере национальной обороны 2019 года. Он охватывает иностранные учреждения и программы привлечения талантов, которые создают риски для американской исследовательской сферы. Ранее в него преимущественно вносили академии Народно-освободительной армии Китая и учреждения, непосредственно связанные с оборонной промышленностью.

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