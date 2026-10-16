Przewodniczący Specjalnej Komisji Izby Reprezentantów USA ds. Chin John Moolenaar zwrócił się do Pentagonu z prośbą o dodanie 58 chińskich uniwersytetów i 62 laboratoriów technologicznych do wykazu z sekcji 1286. Jak informuje South China Morning Post, w liście do sekretarza obrony USA Pete’a Hegsetha wskazał na powiązania tych instytucji z chińską bazą badawczą i przemysłową sektora obronnego.

List jest datowany na 1 października, a komisja opublikowała go w tym tygodniu. W komunikacie prasowym z 14 października komisja oświadczyła, że zidentyfikowała chińskie instytucje badawcze mające udokumentowane powiązania, formalne umowy, relacje nadzorcze lub inne istotne kontakty z chińskim sektorem obronnym.

Jakie instytucje proponuje się włączyć

Wśród wymienionych instytucji znalazł się Uniwersytet Tsinghua w Pekinie. Znaczna część organizacji wspomnianych w liście działa w dziedzinach sztucznej inteligencji, produkcji półprzewodników i obliczeń kwantowych.

Moolenaar wezwał również do dodania 14 instytutów Chińskiej Akademii Nauk, które komisja określiła jako kluczowych partnerów obronnych Komunistycznej Partii Chin. Osobno zwrócił się o włączenie 22 zagranicznych programów pozyskiwania talentów, Chińskiej Rady Stypendialnej oraz powiązanych z nią naukowców.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W liście stwierdzono, że Chińska Rada Stypendialna zobowiązuje stypendystów do składania co trzy miesiące raportów o postępach w nauce ambasadom lub konsulatom ChRL, a także do udziału w obowiązkowych zajęciach politycznych i ideologicznych za granicą.

Reakcja Pekinu

Rzecznik ambasady Chin Liu Pengyu oświadczył, że Pekin konsekwentnie sprzeciwia się nadmiernemu rozszerzaniu pojęcia bezpieczeństwa narodowego oraz upolitycznianiu wymian naukowych, edukacyjnych i akademickich. Jak powiedział, ograniczenia zwykłych kontaktów badawczych ostatecznie zaszkodzą interesom wszystkich stron, w tym amerykańskich naukowców i instytucji.

Wykaz z sekcji 1286 utworzono zgodnie z amerykańską ustawą o upoważnieniach w dziedzinie obrony narodowej z 2019 roku. Obejmuje on zagraniczne instytucje i programy pozyskiwania talentów, które stwarzają ryzyko dla amerykańskiego sektora badawczego. Wcześniej wpisywano do niego głównie akademie Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej oraz instytucje bezpośrednio powiązane z przemysłem obronnym.

Czytaj nas na