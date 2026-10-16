美国众议院中国问题特别委员会主席约翰·穆莱纳尔请求五角大楼将58所中国大学和62家技术实验室列入第1286条清单。据《南华早报》报道，他在致美国国防部长皮特·赫格塞斯的信中指出，这些机构与中国的国防科研和工业基础存在联系。

该信日期为10月1日，委员会于本周公布。委员会在10月14日的新闻稿中表示，其发现了一些与中国国防部门存在有文件记录的联系、正式协议、监管关系或其他实质性接触的中国研究机构。

拟纳入清单的机构

被点名的机构包括位于北京的清华大学。信中提到的相当一部分组织从事人工智能、半导体制造和量子计算领域的工作。

穆莱纳尔还呼吁将中国科学院的14家研究所列入清单，委员会称其为中国共产党的关键国防合作伙伴。此外，他要求将22个海外人才招募项目、中国国家留学基金管理委员会及与其有关联的学者纳入清单。

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信中声称，中国国家留学基金管理委员会要求奖学金获得者每三个月向中国大使馆或领事馆报告学业进展，并在海外参加强制性的政治和意识形态课程。

北京的回应

中国驻美大使馆发言人刘鹏宇表示，北京一贯反对过度扩大国家安全概念，以及将科学、教育和学术交流政治化。他说，限制正常研究联系最终将损害各方利益，其中包括美国学者和机构。

第1286条清单根据2019年美国《国防授权法》设立，涵盖对美国科研领域构成风险的外国机构和人才招募项目。此前，该清单主要纳入中国人民解放军院校以及与国防工业直接相关的机构。

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