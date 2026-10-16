Prezydent Nigerii Bola Tinubu zgłosił czterech kandydatów na stanowiska krajowych komisarzy Niezależnej Narodowej Komisji Wyborczej oraz dwóch kandydatów na stanowiska rezydentnych komisarzy wyborczych. Wszystkie kandydatury ma rozpatrzyć Senat Nigerii.

Kandydaci na stanowiska komisarzy

Jak informuje Premium Times Nigeria, Tinubu ponownie zgłosił również Balę Bilu, krajowego komisarza reprezentującego Północny Wschód.

Mustafa Aliu został zaproponowany do powołania jako przedstawiciel Północnego Zachodu w miejsce Abdullahi Zuru. Bashir Muhammad Umar ma zastąpić Muhammada Adamu jako przedstawiciel Północnego Centrum.

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Oluwatoyin Babalola, która obecnie pełni funkcję rezydentnej komisarz wyborczej w stanie Osun, została zarekomendowana na stanowisko krajowej komisarz reprezentującej Południowy Zachód. Ma zastąpić Corneliusa Ajayiego, którego kadencja wygasa 24 października.

Kandydaci ze stanów

Były stały sekretarz Samuel Akinleye został zgłoszony na stanowisko rezydentnego komisarza wyborczego reprezentującego stan Ekiti. Drugim kandydatem został Zahradden Sanusi z Jigawy, który ma zastąpić Sa’idę Baburę.

Tinubu wezwał Senat do przyspieszenia zatwierdzenia kandydatów, powołując się na wybory powszechne zaplanowane na styczeń.

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