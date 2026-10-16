Премьер-министр Бельгии сообщил количество истребителей F-16, которые будут переданы Украине

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер сообщил, что до конца этого года страна передаст Украине десять истребителей F-16. Об этом он заявил после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе, которая состоялась в рамках саммита ЕС.

По словам де Вевера, самолеты помогут Украине защищаться от российских беспилотников.

«Украина срочно нуждается в боеспособных истребителях, и мы можем внести свой вклад», — сказал премьер-министр Бельгии.

Он не привёл дополнительных подробностей о двусторонней встрече, однако отметил, что вопрос о самолётах F-16 «очевидно» обсуждался.

Согласно обязательствам, взятым на себя предыдущим правительством Бельгии, страна должна передать Украине свой устаревший парк самолетов F-16 по мере их замены на новые истребители F-35. Изначально планировалось поставить 30 самолетов F-16 до 2028 года, но график зависит от поэтапного поступления самолетов F-35, говорится в материале.

Де Вевер заявил, что задержки в реализации программы F-35 замедлили процесс, но сейчас новые самолеты начинают поступать, что делает возможной передачу F-16 Украине.

«Мы немного отстали из-за более длительных задержек, связанных с F-35, но они начинают поступать, что дает нам возможность передать Украине самолеты F-16. Мы передадим 10 самолетов в этом году», — сказал он.

Об этом пишет The Brussels Times.

Напомним, что Украина рассчитывает получить дополнительные истребители F-16 от Бельгии до конца 2026 года, при этом сталкивается с дефицитом ракет для систем Patriot и ограничениями в работе Starlink.

Президент Украины Владимир Зеленский во время беседы с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером обсудил потребность в дополнительных истребителях F-16 и боеприпасах к ним.