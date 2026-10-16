Premier Belgii podał liczbę myśliwców F-16, które zostaną przekazane Ukrainie

Premier Belgii Bart de Wever poinformował, że do końca tego roku kraj przekaże Ukrainie dziesięć myśliwców F-16. Oświadczył to po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Brukseli, które odbyło się przy okazji szczytu UE.

Według de Wevera samoloty te pomogą Ukrainie w obronie przed rosyjskimi dronami.

„Ukraina pilnie potrzebuje gotowych do walki myśliwców, a my możemy wnieść swój wkład” – powiedział premier Belgii.

Nie podał dodatkowych szczegółów dotyczących spotkania dwustronnego, jednak zaznaczył, że kwestia samolotów F-16 była „oczywiście” omawiana.

Zgodnie z zobowiązaniami podjętymi przez poprzedni rząd Belgii kraj ten ma przekazać Ukrainie swoją przestarzałą flotę samolotów F-16 w miarę ich wymiany na nowe myśliwce F-35. Początkowo planowano dostarczyć 30 samolotów F-16 do 2028 roku, ale harmonogram zależy od stopniowego dostarczania samolotów F-35, jak podano w artykule.

De Wever stwierdził, że opóźnienia w realizacji programu F-35 spowolniły ten proces, ale obecnie nowe samoloty zaczynają napływać, co umożliwia przekazanie samolotów F-16 Ukrainie.

„Mamy niewielkie opóźnienie z powodu dłuższych opóźnień związanych z samolotami F-35, ale samoloty te zaczynają już napływać, co daje nam możliwość przekazania Ukrainie samolotów F-16. W tym roku przekażemy 10 samolotów” – powiedział.

Informację tę podaje The Brussels Times.

Przypomnijmy, że Ukraina liczy na otrzymanie dodatkowych myśliwców F-16 od Belgii do końca 2026 roku, jednocześnie borykając się z niedoborem pocisków do systemów Patriot oraz ograniczeniami w działaniu Starlink.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas rozmowy z premierem Belgii Bartem de Weverem omówił zapotrzebowanie na dodatkowe myśliwce F-16 i amunicję do nich.