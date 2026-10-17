Przez granicę Kenii i Tanzanii każdego dnia może być nielegalnie przewożonych od trzech do pięciu ton mięsa dzikich zwierząt. Do takich wniosków doszły WWF-Kenya i organizacja pozarządowa TRAFFIC w nowej ocenie handlu dziczyzną w regionie, informuje Nation Kenya.

Autorzy badania zauważają, że nielegalne polowania wykroczyły poza pozyskiwanie żywności dla poszczególnych gospodarstw domowych i przekształciły się w komercyjny łańcuch dostaw. Łączy on bogate w dziką przyrodę obszary południowej Kenii i północnej Tanzanii z rynkami miast w regionie i innych państwach Afryki Wschodniej.

Zebry wśród głównych celów

Według oceny najczęściej zabijane są zebry stepowe, a następnie dikdiki i żyrafy. Jednocześnie pod względem szacunkowej ilości mięsa przodują żyrafy — 13 200 kilogramów, podczas gdy w przypadku zebr wskaźnik ten wynosi 7680 kilogramów. Mięso małego kudu oszacowano na 6720 kilogramów, gnu — na 1400 kilogramów, a dikdików — na 1360 kilogramów.

W 220 zidentyfikowanych miejscach polowań w obu krajach każdego roku może być pozyskiwanych około 340 tysięcy zwierząt, wynika z oceny. Daje to około 30 tysięcy ton mięsa, a wartość takiego rynku autorzy raportu oszacowali na 789,4 mln szylingów kenijskich.

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Trasy do miast i za granicę

W Kenii jednym z głównych rynków zbytu wskazano Nairobi, dokąd mięso trafia z ekosystemów Mara, Tsavo i Amboseli. Z obszaru Tsavo jest ono przewożone do miast Mtito, Voi, Makindu, Isinya i Eselenkei, a wśród nadmorskich miejsc docelowych wymieniono Malindi, Kilifi i Mombasę.

W Tanzanii ważnymi węzłami sieci nazwano Rombo, Namangę i Tarakeę; mięso może również trafiać do Moshi, Aruszy, Loliondo i Lolkilisale. Suszone i wędzone mięso z zachodniej części Serengeti jest rzekomo przewożone do Demokratycznej Republiki Konga, Sudanu Południowego, Somalii i Ugandy, wynika z raportu.

Szef operacji bezpieczeństwa Kenijskiej Służby Ochrony Przyrody Oswald Sangawe poinformował, że strażnicy skonfiskowali 400 kilogramów dziczyzny po zatrzymaniu w pobliżu granicy z Tanzanią. Jak powiedział, do 60% zwierząt zabijanych dla mięsa pozyskuje się w promieniu 15 kilometrów od granic obszarów chronionych.

Badacze zalecili Kenii i Tanzanii wymianę danych wywiadowczych, prowadzenie wspólnych operacji oraz wzmocnienie kontroli nad korytarzami transportowymi, magazynami, punktami handlowymi i miejskimi rynkami. Przedstawiciel WWF-Kenya Geoffrey Chege ostrzegł również, że spożywanie niesprawdzonego mięsa może wiązać się z ryzykiem chorób odzwierzęcych.

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