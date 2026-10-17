Через кордон Кенії й Танзанії щодня перевозять до 5 тонн дичини — Nation Kenya

Через кордон Кенії й Танзанії щодня можуть незаконно переміщувати від трьох до п’яти тонн м’яса диких тварин. Таких висновків дійшли WWF-Kenya і неурядова організація TRAFFIC у новій оцінці торгівлі дичиною в регіоні, повідомляє Nation Kenya.

Автори дослідження зазначають, що незаконне полювання вийшло за межі добування їжі для окремих домогосподарств і перетворилося на комерційний ланцюг постачання. Він поєднує багаті на дику природу райони півдня Кенії та півночі Танзанії з ринками міст регіону й інших країн Східної Африки.

Зебри серед головних цілей

За даними оцінки, найчастіше добувають рівнинних зебр, далі йдуть дик-дики та жирафи. Водночас за орієнтовним обсягом м’яса лідирують жирафи — 13 200 кілограмів, тоді як для зебр цей показник становить 7680 кілограмів. М’ясо малого куду оцінюють у 6720 кілограмів, гну — у 1400 кілограмів, дик-диків — у 1360 кілограмів.

У 220 виявлених осередках полювання в двох країнах щороку можуть добувати приблизно 340 тисяч тварин, йдеться в оцінці. Це дає близько 30 тисяч тонн м’яса, а вартість такого ринку автори звіту оцінили у 789,4 млн кенійських шилінгів.

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Маршрути до міст і за кордон

У Кенії одним із головних ринків збуту названо Найробі, куди м’ясо надходить з екосистем Мара, Цаво та Амбоселі. З району Цаво його перевозять до міст Мтіто, Вой, Макінду, Ісінья та Еселенкей, а серед прибережних пунктів призначення згадані Малінді, Кіліфі й Момбаса.

У Танзанії важливими вузлами мережі названо Ромбо, Намангу й Таракею; м’ясо також може надходити до Моші, Аруші, Лоліондо та Лолкісале. Висушене й копчене м’ясо із західної частини Серенгеті, за даними звіту, нібито перевозять до Демократичної Республіки Конго, Південного Судану, Сомалі та Уганди.

Керівник операцій безпеки Служби дикої природи Кенії Освальд Санґаве повідомив, що рейнджери вилучили 400 кілограмів дичини після затримання поблизу танзанійського кордону. За його словами, до 60% тварин, яких убивають заради м’яса, добувають у радіусі 15 кілометрів від меж охоронюваних територій.

Дослідники рекомендували Кенії та Танзанії обмінюватися розвідданими, проводити спільні операції та посилити контроль над транспортними коридорами, складами, торговельними пунктами й міськими ринками. Представник WWF-Kenya Джеффрі Чеге також застеріг, що споживання неперевіреного м’яса може бути пов’язане з ризиком зоонозних захворювань.

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